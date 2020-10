Australia: quest’anno 7 vittime per gli squali, non accadeva dal 1934 (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Australia quest’anno ha registrato già 7 vittime per attacchi di squali al largo delle coste, con un bilancio mai così alto dal 1934. L’ultima vittima risale all’inizio di ottobre: è stata ritrovata la tavola di un surfista, ma non il corpo, riporta la CNN. Secondo alcuni esperti il dato record è solo un caso, mentre per altri la possibile causa potrebbe essere la crisi climatica: con il riscaldamento degli oceani, interi ecosistemi vengono distrutti e la fauna è costretta a migrare in luoghi mai raggiunti prima.L'articolo Australia: quest’anno 7 vittime per gli squali, non accadeva dal 1934 MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’quest’anno ha registrato già 7per attacchi dial largo delle coste, con un bilancio mai così alto dal. L’ultima vittima risale all’inizio di ottobre: è stata ritrovata la tavola di un surfista, ma non il corpo, riporta la CNN. Secondo alcuni esperti il dato record è solo un caso, mentre per altri la possibile causa potrebbe essere la crisi climatica: con il riscaldamento degli oceani, interi ecosistemi vengono distrutti e la fauna è costretta a migrare in luoghi mai raggiunti prima.L'articolo: quest’anno 7per gli, nondalMeteoWeb.

IaconiBiagio : A marzo era passata l'influenza 2019, ora sta, arrivando l'influenza 2020. No, scusa. Quest 'anno hanno abolito l'… - elleci42 : @convivioblog @titofaraci Io invece stavo pianificando il viaggio per andare a trovare la mia fidanzata in Australi… - metiu : Solo oggi ho letto che ci sono state le piogge peggiori degli ultimi 100 anni in India, che in Australia quest'anno… - RiskControlnews : @Pgreco_ Segnaliamo a tutti che quest'anno in #Australia l'influenza (grazie a vaccinazioni di massa e distanziamen… - Clutcher : @GiovaQuez Ben lungi da me minimizzare ma l'influenza quest'anno in Australia non c'è praticamente stata, dovrebbe…

