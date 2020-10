A Salerno hanno rubato i computer destinati alla didattica a distanza dei bambini

Leggi su agi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Mentre laè anelle scuole primarie e secondarie campane, due scuole di, la notte scorsa, sono state obiettivo dei ladri che, in un caso,portato via decine di apparecchi telematici. Al liceo scientifico 'Francesco Severi' di via D'Annunzio, sono stati rubati venti personalportatili che eranoalle famiglie meno abbienti perché gli alunni potessero usufruire della. Stando a quanto si apprende, non sarebbero stati portati via gli alimentatori dei pc. Sul posto, gli agenti della questura dicheavviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sono introdotti nell'istituto ...