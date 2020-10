Torino | positivo un secondo giocatore | con il Cagliari si gioca

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha comunicato la positività di un. La partita di oggi pomeriggio con ilnon è a rischio rinvio. Undelè risultatoal coronavirus. Lo ha confermato la società granata con una nota ufficiale. La partita di oggi pomeriggio con ilperò non è a rischio rinvio. LA NOTA DEL CLUB – «IlFootball Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, è già stato ...

La partita di oggi pomeriggio con il Cagliari non è a rischio rinvio. Un giocatore del Torino è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato la società granata con una nota ufficiale.