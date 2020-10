Ralph Fiennes | «Che sollievo invecchiare!»

(Di domenica 18 ottobre 2020) È un cliché dei più triti, ne sono consapevole, quello del British gentleman.(leggi Reif)ha profilo e tratti distinti, uno spirito low profile, modi corretti e mai affettati. Ama la letteratura, la musica classica (le sonate per piano di Beethoven, in particolare), la danza – ha diretto un film sul ballerino russo Rudolf Nureyev, Nureyev-The White Crow. E ama soprattutto il teatro, che ha sempre inseguito. Da quando debuttò, 24enne, all’Open Air Theatre di Londra con Sogno di una notte di mezza estate e La dodicesima notte, Shakespeare è rimasto la passione più profonda, quella più assidua: alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre è di casa. ...

Oggi la vediamo, al fianco di Ralph Fiennes , nella prima foto ufficiale di The Forgiven, un film succoso e drammatico al punto giusto di cui è appena terminata la lavorazione. Le riprese erano ... La ...In rete sono approdate le prime immagini di The Forgiven, il film con Ralph Fiennes e Jessica Chastain diretto da John Michael McDonagh ...