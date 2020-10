Oggi la conferenza stampa di Conte sul nuovo DPCM: a che ora e dove vederla (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ in programma Oggi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in riferimento al nuovo DPCM: il Presidente del Consiglio dovrebbe illustrare Oggi le nuove misure di Contenimento del contagio da Coronavirus. Nella serata di ieri, il premier ha avuto una riunione fiume con i capidelegazione della maggioranza su quanto dovrà prevedere il nuovo decreto. Il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per questa mattina un vertice al quale parteciperanno anche Anci e Upi, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, oltre al commissario ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ in programmaladel premier Giuseppein riferimento al: il Presidente del Consiglio dovrebbe illustrarele nuove misure dinimento del contagio da Coronavirus. Nella serata di ieri, il premier ha avuto una riunione fiume con i capidelegazione della maggioranza su quanto dovrà prevedere ildecreto. Il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per questa mattina un vertice al quale parteciperanno anche Anci e Upi, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, oltre al commissario ...

