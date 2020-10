LIVE – Cavese-Viterbese 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ladi, match valido per la quinta giornata delC di. Così proprio non va per entrambe: campani e laziali sono sorprendentemente relegate ai bassifondi della classifica e senza ancora alcuna vittoria all’attivo. Bisogna dare un’immediata sferzata alla stagione e dunque mai come oggi la vittoria è importante. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 18 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Cuccurullo, Migliorini, Pompetti; De Paoli, Senesi, Russotto.: Daga; Ferrani, Mbende, ...