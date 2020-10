Inter, serve maggiore concretezza in attacco. E la difesa va risistemata (Di domenica 18 ottobre 2020) Poca lucidità in attacco da parte dell’Inter La sconfitta contro il Milan nel derby ha riportato alla luce vecchi e nuovi problemi dell’Inter. In attacco la squadra nerazzurra crea tanto, ma non riesce mai a rendersi pericolosa abbastanza davanti ai portieri avversari, mentre la difesa inizia ad avere qualche problema di troppo. “Conte deve sistemare qualcosa dalla cintola in giù perché gli 8 gol incassati nei primi 4 turni sono troppi (una vera anomalia per lui…), ma sono stati soprattutto gli errori di mira a impedire di completare la rimonta che era riuscita nel derby dello scorso febbraio. Lukaku, autore dell’1-2, si è divorato il pareggio, ma neppure Hakimi ha mostrato sangue freddo davanti a Donnarumma. E siccome a differenza ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Poca lucidità inda parte dell’La sconfitta contro il Milan nel derby ha riportato alla luce vecchi e nuovi problemi dell’. Inla squadra nerazzurra crea tanto, ma non riesce mai a rendersi pericolosa abbastanza davanti ai portieri avversari, mentre lainizia ad avere qualche problema di troppo. “Conte deve sistemare qualcosa dalla cintola in giù perché gli 8 gol incassati nei primi 4 turni sono troppi (una vera anomalia per lui…), ma sono stati soprattutto gli errori di mira a impedire di completare la rimonta che era riuscita nel derby dello scorso febbraio. Lukaku, autore dell’1-2, si è divorato il pareggio, ma neppure Hakimi ha mostrato sangue freddo davanti a Donnarumma. E siccome a differenza ...

