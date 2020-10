Gazzetta: Napoli devastante, Gattuso ha incartato la partita a Gasperini (Di domenica 18 ottobre 2020) Un Napoli devastante. Così la Gazzetta dello Sport descrive la squadra che Gattuso ha messo in campo, ieri, contro l’Atalanta. Il tecnico ha sparigliato le carte in tavola portando a casa una straordinaria vittoria sul gruppo di Gasperini. Il Napoli si è mostrato squadra vera lanciando un segnale al campionato. “Come un uragano, devastante. Una furia incontrollabile, che si è abbattuta sull’Atalanta, rendendola inerme al cospetto di un Napoli che non gli ha risparmiato niente, dimostrando una solida impostazione di squadra. Rino Gattuso gliel’ha incartata, la partita. Gian Piero Gasperini ha preso atto della lezione subita ed ha riconosciuto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Un. Così ladello Sport descrive la squadra cheha messo in campo, ieri, contro l’Atalanta. Il tecnico ha sparigliato le carte in tavola portando a casa una straordinaria vittoria sul gruppo di. Ilsi è mostrato squadra vera lanciando un segnale al campionato. “Come un uragano,. Una furia incontrollabile, che si è abbattuta sull’Atalanta, rendendola inerme al cospetto di unche non gli ha risparmiato niente, dimostrando una solida impostazione di squadra. Rinogliel’ha incartata, la. Gian Pieroha preso atto della lezione subita ed ha riconosciuto ...

