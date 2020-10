Forza la cassa automatica, fermato uno ‘specialista ‘ (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per furto aggravato Francesco Ambrosio, 40enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno scoperto il 40enne mentre Forzava la cassa automatica di un autolavaggio lungo la circumvallazione per recuperare il denaro al suo interno. I carabinieri hanno poi accertato che Ambrosio avesse poco prima commesso lo stesso furto ai danni di un distributore automatico di bibite, all’interno di un’area di servizio di Piazzolla di Nola. Il danno quantificato si aggira intorno ai 300 euro. Finito in manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo Forza la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno arrestato per furto aggravato Francesco Ambrosio, 40enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno scoperto il 40enne mentreva ladi un autolavaggio lungo la circumvallazione per recuperare il denaro al suo interno. I carabinieri hanno poi accertato che Ambrosio avesse poco prima commesso lo stesso furto ai danni di un distributore automatico di bibite, all’interno di un’area di servizio di Piazzolla di Nola. Il danno quantificato si aggira intorno ai 300 euro. Finito in manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolola ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza cassa Forza la cassa automatica, fermato uno 'specialista' anteprima24.it Manovra, Forza Italia e Lega contro il governo: "Prorogare lo stop alle cartelle esattoriali". I renziani: no ad altre tasse

Non è certo così che si aiutano famiglie e imprese a sopravvivere alla drammatica crisi economica scatenata dalla pandemia. - 'Il governo ha confermato che 9 milioni di cartelle esattoriali (il 90% pe ...

“La cassa deve gestirla il Movimento”, dice Di Maio

“Agli attivisti e ai territori non arriva un euro. La cassa deve gestirla il Movimento, dando parte delle risorse alle piattaforme informatiche e l’altra ai territori”. Lo ha detto a ‘Accordi e Disacc ...

