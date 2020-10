Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice al GF Vip: “Lo fa per dire stiamo recitando” (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, molti telespettatori hanno notato che Elisabetta Gregoraci pare abbia mandato dei messaggi in codice. Durante l’intervista doppia con Pierpaolo Pretelli, la showgirl ha ripetuto più volte uno strano gesto con la mano. I telespettatori, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare l’accaduto commentando il tutto sui social. A trattare l’argomento ci ha pensato anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha esposto la teoria di alcune sue fan e anche la sua. I messaggi in codice di Elisabetta Geregoraci Elisabetta Gregoraci, durante la precedente diretta del GF Vip ha mandato degli strani ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, molti telespettatori hanno notato chepare abbiato deiin. Durante l’intervista doppia con Pierpaolo Pretelli, la showgirl ha ripetuto più volte uno strano gesto con la mano. I telespettatori, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare l’accaduto commentando il tutto sui social. A trattare l’argomento ci ha pensato anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha esposto la teoria di alcune sue fan e anche la sua. IindiGeregoraci, durante la precedentetta del GF Vip hato degli strani ...

