Di Canio | “Conte controlla i giocatori anche su come fanno sesso”

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Conte è maniacale in tutto,susesso (se di 10 o 15 minuti..). Eriksen non c’entra nulla con Conte, sia dal punto di vista caratteriale che tecnico”. Lo ha detto Paolo Diall’interno di ‘Sky Calcio Club’, trasmissione domenicale del palinsesto di Sky Sport. “E’ un modo di giocare totalmente diverso – ha proseguito l’ex giocatore di Lazio e West Ham parlando della situazione del danese – lui ti fa il tacco girato di schiena, è un altro tipo di calcio. Qui non te lo puoi permette. Lui non ha emozionalità: 4-0 vinci o 4-0 perdi è uguale. A Conte piacciono quelli che si emozionano e che danno tutto per la causa”.