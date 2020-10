Chris Evans "Troppo occupato con il suo profilo OnlyFans" dice il regista di Avengers: Endgame (Di domenica 18 ottobre 2020) Chris Evans 'trascorre ore a gestire il suo profilo su OnlyFans' ha detto Joe Russo, regista di Avengers: Endgame scherzando sulle recenti vicissitudini social della star Marvel. Il regista di Avengers: Endgame ha dichiarato che Chris Evans trascorre tutto il tempo a gestire il suo profilo su OnlyFans. Più in generale, Joe Russo ha avuto da ridire sia sull'interprete di Captain America che sugli altri membri della Superhero League, la lega del Fantasy Football che vede contrapposti numerosi attori del MCU. Anche i supereroi fanno il Fantasy Football e si ritrovano ogni settimana a maledire o benedire gli elementi delle loro rispettive squadre. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020)'trascorre ore a gestire il suosu' ha detto Joe Russo,discherzando sulle recenti vicissitudini social della star Marvel. Ildiha dichiarato chetrascorre tutto il tempo a gestire il suosu. Più in generale, Joe Russo ha avuto da ridire sia sull'interprete di Captain America che sugli altri membri della Superhero League, la lega del Fantasy Football che vede contrapposti numerosi attori del MCU. Anche i supereroi fanno il Fantasy Football e si ritrovano ogni settimana a maledire o benedire gli elementi delle loro rispettive squadre. ...

