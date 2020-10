Borse: più sono strane, meglio è (Di domenica 18 ottobre 2020) La parola d’ordine per le borse più crazy di stagione? Senza dubbio: creatività. Mettete per un attimo da parte il minimalismo, le linee pulite, i modelli evergreen e immaginate di poter giocare con gli accessori, senza dover prendervi troppo sul serio. Sperimentate, con un unico scopo: il divertimento. Del resto non è proprio questo il potere della moda? Farci sognare e permetterci di diventare chi vogliamo, trasmettendo messaggi indossando capi e accessori diversi. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 ottobre 2020) La parola d’ordine per le borse più crazy di stagione? Senza dubbio: creatività. Mettete per un attimo da parte il minimalismo, le linee pulite, i modelli evergreen e immaginate di poter giocare con gli accessori, senza dover prendervi troppo sul serio. Sperimentate, con un unico scopo: il divertimento. Del resto non è proprio questo il potere della moda? Farci sognare e permetterci di diventare chi vogliamo, trasmettendo messaggi indossando capi e accessori diversi.

Piu_Europa : Veto M5S su MES costerà in prossimo decennio circa 500 milioni di euro anno di maggiori interessi. Per dare un ordi… - GiusiSarcina : RT @DanielaPF75: 'Fare l'anestesista rianimatore non interessa a nessuno, 60% delle borse di specializzazione resta inutilizzato. Il motivo… - EdiGirolami : RT @DanielaGrancini: @AdalucDe @danieledv79 Il mio, Mastromauro, Milano, piazza Adigrad, è encomiabile. Tracciamento clienti, temperatura,… - RaffaelePizzati : RT @DanielaGrancini: @AdalucDe @danieledv79 Il mio, Mastromauro, Milano, piazza Adigrad, è encomiabile. Tracciamento clienti, temperatura,… - Andrea751201 : @kiaracarta Io controllo le offerte su qualche app e poi mi attrezzo con la borsa adeguata,unico inconveniente che… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse più Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it