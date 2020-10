Vi prego | mettete la mascherina

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Faccio un appello erga omnes, alla politica come alla gente comune: bisogna mettere le mascherine giuste e nel modo corretto. Ognuno faccia la propria parte, perché un secondo lockdown sarebbe il colpo finale”. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, ex ministro delle Riforme, parlamentare alla settima legislatura sempre in quota Lega (per cui è l’uomo dei numeri e delle strategie d’aula), è bergamasco: “Il dramma del coronavirus l’ho vissuto in diretta. A marzo mettevoe occhiali come quando uso il decespugliatore. A causa del tumore faccio ancora immunoterapia e ho le difese più basse del normale, ma l’avrei fatto lo stesso. Ho fatto otto tamponi finora: non mi sono mai contagiato”. Spiega: “Ieri ero sul volo della Gelmini con 30 parlamentari. Sedevo a distanza di ...