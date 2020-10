Sirena Digitale | da Federico II e Cnr ologrammi per il patrimonio musicale partenopeo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il 23 ottobre, alle ore 11.30, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) si terrà la conferenza stampa del progetto di ricerca, un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, interpreta il repertorio della canzone classica napoletana in versioni multilingue. Grazie al canto dellaè possibile ascoltare tracce musicali e diverse interpretazioni dei classici della canzone napoletana, proposti nelle versioni in lingua originale, in inglese e in cinese mandarino. La presentazione innovativa dei contenuti consente di valorizzare ilartistico della Campania.In particolare, attraverso le tecnologie digitali messe in campo (che consentono una modalità di fruizione dei materiali artistici, ...