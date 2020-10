Pomezia | fa sesso con una prostituta | poi la picchia e la rapina | in manette 22enne di Genzano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Albano Laziale hanno eseguito ieri mattina l’ ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri nei confronti di C.M. di 22 anni, abitante adi Roma, responsabile die lesioni nei confronti di due peripatetiche. In particolare il C.M., nella notte del 16 settembre scorso, nella periferia di, dopo aver consumato un rapporto sessuale con una donna, alla richiesta del compenso per la prestazione effettuata, l’uomo la colpiva violentemente al volto con un pugno,ndola della somma di 300 euro. Nella circostanza, il malvivente colpiva con un pugno allo stomaco anche un’ altra donna intervenuta in aiuto della sua amica, per poi darsi alla ...