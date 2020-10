Morra De Sanctis, sessantenne ritrovato privo di vita in casa (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorra De Sanctis (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 11’00 di oggi 17 ottobre, è intervenuta a Morra De Sanctis in via Settembrini, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini. Il personale ha indossato tutti i dispositivi di protezione individuale anti COVID, e dopo essere entrato in casa al terzo piano dello stabile, ha rinvenuto il sessantenne residente nel comune Irpino, privo di vita, consegnando alle autorità competenti per gli adempimenti di rito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDe(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 11’00 di oggi 17 ottobre, è intervenuta aDein via Settembrini, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini. Il personale ha indossato tutti i dispositivi di protezione individuale anti COVID, e dopo essere entrato inal terzo piano dello stabile, ha rinvenuto ilresidente nel comune Irpino,di, consegnando alle autorità competenti per gli adempimenti di rito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : Tragedia in via Settembrini, a Morra De Sanctis - irpiniatimes1 : Tragedia a Morra De Sanctis, 60enne ritrovato privo di vita nella sua abitazione - ottopagine : Trovato morto in casa: dramma a Morra De Sanctis #MorradeSanctis -

Ultime Notizie dalla rete : Morra Sanctis Trovato morto in casa: dramma a Morra De Sanctis Ottopagine Trovato cadavere nella sua abitazione: era morto da giorni

È stato trovato cadavere nella sua abitazione. Era morto da giorni. La macabra scoperta è avvenuta a Morra De Sanctis. La vittima un 59enne del posto. È stata la vicina a lanciare l'allarme. Non lo ve ...

CASAGIOVE – Un piccolo ricovero per dare voce a chi non c’è l’ha, la sfida dell’Aipae in difesa degli animali abbandonati GUARDA LE FOTO

17:20:47 CASAGIOVE. Queste le parole ferme e decise della volontaria Eleonora Marica, da anni attiva sul territorio casertano in difesa degli amabili e sfortunati pelosetti. Un giro di telefonate, cor ...

È stato trovato cadavere nella sua abitazione. Era morto da giorni. La macabra scoperta è avvenuta a Morra De Sanctis. La vittima un 59enne del posto. È stata la vicina a lanciare l'allarme. Non lo ve ...17:20:47 CASAGIOVE. Queste le parole ferme e decise della volontaria Eleonora Marica, da anni attiva sul territorio casertano in difesa degli amabili e sfortunati pelosetti. Un giro di telefonate, cor ...