Matrimonio con 82 persone | Carabinieri irrompono alla festa di nozze e multano sposi e invitati

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre 2020, idelle stazioni di Pontinia, Sezze, Borgo Sabotino e Latina, a seguito di una richiesta di intervento, si sono recati presso un ristorante di Pontinia. Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che era in atto unaprivata postumacelebrazione di uncon un numero di partecipanti superiore al consentito. Infatti all’evento erano presenti 82, oltre al gestore. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per la violazione dell’art.1 comma 6 lettera N del DPCM del 13.10.2020, in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19. su Il Corriere della Città.