Manila Nazzaro, la verità sulla malattia: "Ho affrontato tutto da sola" (Di sabato 17 ottobre 2020) Ai microfoni di Verissimo Manila Nazzaro ha alzato il velo sul suo dramma segreto: la scoperta di un carcinoma all'utero e non solo… Gli ultimi mesi sono stati tutt'altro che facili per Manila Nazzaro. Dalla separazione dall'ex marito Francesco Cozza alla scoperta della malattia, l'ex concorrente di Temptation Island ha dovuto stringere i denti per … L'articolo Manila Nazzaro, la verità sulla malattia: "Ho affrontato tutto da sola" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

