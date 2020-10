L’assassino dei fidanzati di Lecce aveva scritto ad un’amica : “Ti voglio bene” (Di sabato 17 ottobre 2020) La lettera, un breve messaggio scritto chissà quanto tempo fa, è stata trovata tra le cose del 21enne che ha da subito confessato l’uccisione della coppia di Lecce. Antonio De Marco (Fonte foto: web)Crescono gli interrogatori intorno al personaggio di Antonio De Marco, lo studente 21enne che ha confessato il duplice omicidio della coppia di fidanzati di Lecce, barbaramente uccisi a coltellate. Cresce il mistero rispetto alla psicologia dell’assassino che aveva premeditato ogni mossa da mettere in atto quella sera. Premeditato al punto di aver appuntato il tutto su alcuni bigliettini. aveva progettato anche il modo di disfarsi dei corpi dei due ragazzi. Alla luce di alcune perquisizioni tra le cose del ragazzo, è saltata all’occhio ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) La lettera, un breve messaggiochissà quanto tempo fa, è stata trovata tra le cose del 21enne che ha da subito confessato l’uccisione della coppia di. Antonio De Marco (Fonte foto: web)Crescono gli interrogatori intorno al personaggio di Antonio De Marco, lo studente 21enne che ha confessato il duplice omicidio della coppia didi, barbaramente uccisi a coltellate. Cresce il mistero rispetto alla psicologia dell’assassino chepremeditato ogni mossa da mettere in atto quella sera. Premeditato al punto di aver appuntato il tutto su alcuni bigliettini.progettato anche il modo di disfarsi dei corpi dei due ragazzi. Alla luce di alcune perquisizioni tra le cose del ragazzo, è saltata all’occhio ...

BK63805720 : @isabellaisola3 Loro tre più la Moretti che voleva oscurare le croci per non turbe queste teste di c..o dei musulma… - Rosario90255372 : @Agenzia_Ansa L ASSASSINO DEL INSEGNANTE ERA UN RIFUGIATO A SPESE DEI CONTRIBUENTI EUROPEI CIOÈ L EUROPA IMPORTA ANCHE ASSASSINI. - AnnaMariaCastel : RT @LaVeritaWeb: Dopo aver recriminato per qualità del cibo e rigidità dei controlli, per poi richiedere attenuamenti di pena l'assassino h… - AnnaMar19130070 : RT @Ferula18: Margherita Lotti,umbra.Cercò di mediare nella guerra tra guelfi e ghibellini.Sposò un uomo, ghibellino, dal caratteri irruent… - romifivestars : RT @LaVeritaWeb: Dopo aver recriminato per qualità del cibo e rigidità dei controlli, per poi richiedere attenuamenti di pena l'assassino h… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assassino dei Alba Dorata «organizzazione criminale», la sentenza in Grecia Corriere della Sera