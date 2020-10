Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice ad un uomo fuori dalla casa? I video incriminati (Di sabato 17 ottobre 2020) Ormai il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli più che una favola o un possibile flirt sta diventando una barzelletta (che non fa più ridere). L’ex velino continua a correre dietro alla badessa, che però gli rifila un palo dietro l’altro. Nonostante le friendzonate Pierpaolo non molla e Alfonso Signorini ad ogni puntata lo incita facendogli credere di avere qualche speranza. Ieri sera il Menestrelloh ha notato che ogni volta che il conduttore tira in ballo Pretelli, Elisabetta Gregoraci si batte dei colpetti sul petto. A conferma del fatto che ci sia qualcosa sotto, Gabriele Parpiglia ha risposto al tweet del Menestrelloh con un secco “bravo“. In realtà basta fare una veloce ricerca su Twitter per scoprire che questi colpetti c’erano già a ... Leggi su biccy (Di sabato 17 ottobre 2020) Ormai il rapporto trae Pierpaolo Pretelli più che una favola o un possibile flirt sta diventando una barzelletta (che non fa più ridere). L’ex velino continua a correre dietro alla badessa, che però gli rifila un palo dietro l’altro. Nonostante le friendzonate Pierpaolo non molla e Alfonso Signorini ad ogni puntata lo incita facendogli credere di avere qualche speranza. Ieri sera il Menestrelloh ha notato che ogni volta che il conduttore tira in ballo Pretelli,si batte dei colpetti sul petto. A conferma del fatto che ci sia qualcosa sotto, Gabriele Parpiglia ha risposto al tweet del Menestrelloh con un secco “bravo“. In realtà basta fare una veloce ricerca su Twitter per scoprire che questi colpetti c’erano già a ...

