Calderoli e l’appello a indossare la mascherina | «Salvini ha avuto oscillazioni | ma ora la mette sempre»

«Vi prego, vi supplico, anche in ginocchio, di rispettare la richiesta di mettere la mascherina»: questo l'appello lanciato da Calderoli lo scorso giovedì sull'uso della mascherina. La sensibilità dimostrata dal leghista non sempre è stata condivisa dal centrodestra ma Calderoli non ha dubbi su quale sia la cosa giusta da fare: «Io sono convinto che dobbiamo fare di tutto per non morire di Covid e non morire di fame», ha detto il vicepresidente leghista del Senato.

