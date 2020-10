Tragedia a Sanremo | Alberto è morto a 26 anni Un volo da 40 metri è stato fatale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A Bussana, la strada strappa via la vita a un altro giovane. L’incidente è accaduto all’altezza di via Fonti, a Bussana, una frazione di. Perde la vita un giovane ragazzo di 26Lupinetti. Undi circa 40e nulla da fare per lui. Un impatto troppo violento che conduce inevitabilmente alla morte. Salva, invece, la passeggera che viaggiava con lui. Rimangono da accertare le dinamiche dell’incidente che ha portato alla morte del 26enne, un ragazzo di 26, finito con la sua auto in una scarpata dopo undi circa 40. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del Saf, il personale medico del 118 con due ambulanze e la polizia. Per quanto riguarda la passeggera di 29 ...