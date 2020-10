Tale e Quale Show | le anticipazioni della quinta puntata in onda su Rai 1

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa sera, 16 ottobre 2020, torna l’appuntamento serale con, il programma d’intrattenimento insu Rai 1 che torna con una nuova edizione, la decima per la precisione, e con la conduzione fedele di Carlo Conti. Tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sono partiti in dieci i concorrenti che dovranno imitare le più grandi starmusica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono ledi, in ...