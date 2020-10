Roma, infortunio Smalling: distorsione al ginocchio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chris Smalling ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro Brutta notizia in casa Roma. Chris Smalling ha infatti riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Il difensore inglese dovrebbe quindi saltare la partita di campionato contro il Benevento. L’infortunio dovrebbe essere di lieve entità, oggi svolgerà lavoro individuale e le condizioni di Smalling saranno valutate giorno dopo giorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chrisha riportato unaalsinistro Brutta notizia in casa. Chrisha infatti riportato unaalsinistro. Il difensore inglese dovrebbe quindi saltare la partita di campionato contro il Benevento. L’dovrebbe essere di lieve entità, oggi svolgerà lavoro individuale e le condizioni disaranno valutate giorno dopo giorno. Leggi su Calcionews24.com

