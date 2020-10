Orrore in Francia, decapitato in strada: sospetto terrorismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Orrore in Francia, un professore è morto oggi decapitato in strada da un altro uomo. Le prime indagini portano alla pista del terrorismo La Francia nel pomeriggio di oggi è piombata di nuigo nell’incubo del terrorismo di matrice religiosa. A Conflans Sainte-Honorine, comune a circa un’ora da Pasrigi, un uomo è stato brutalmente ucciso per … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020)in, un professore è morto oggiinda un altro uomo. Le prime indagini portano alla pista delLanel pomeriggio di oggi è piombata di nuigo nell’incubo deldi matrice religiosa. A Conflans Sainte-Honorine, comune a circa un’ora da Pasrigi, un uomo è stato brutalmente ucciso per … L'articolo proviene da .

Un 18enne di nazionalità algerina ha decapitato un insegnante di storia, Samuel P., nei pressi di Parigi. Lo riferiscono fonti di polizia a Le Parisien. L’aggressore era stato intercettato dagli ...

Orrore a Conflans Saint-Honorine, nella periferia di Parigi. Secondo i media francesi l’omicida sarebbe il genitore di un alunno. Si indaga per terrorismo. Un uomo è stato ritrovato decapitato a Confl ...

