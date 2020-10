News Uomini e Donne: parla Lucrezia Comanducci dopo l’addio e svela cosa succede con Armando Incarnato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la corteggiatrice Lucrezia Comanducci, a lungo indecisa tra il tronista Gianluca De Matteis e il cavaliere del trono over Armando Incarnato, ha spiegato perché ha deciso di lasciare la trasmissione. “Non mi vivevo bene la situazione” ha dichiarato la bionda trentenne. “Vista dall’esterno, mi rendevo conto di essere eccessivamente chiusa, di non essere me stessa”. Anche i ragazzi della redazione e i suoi amici, ha proseguito Lucrezia, non la riconoscevano. Né lei si riconosceva, vedendosi mogia, passiva e poco reattiva come non sarebbe nella vita quotidiana. Ma la domanda più interessante riguarda Armando Incarnano, che nonostante abbia sempre dichiarato un grande ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervistata daMagazine, la corteggiatrice, a lungo indecisa tra il tronista Gianluca De Matteis e il cavaliere del trono over, ha spiegato perché ha deciso di lasciare la trasmissione. “Non mi vivevo bene la situazione” ha dichiarato la bionda trentenne. “Vista dall’esterno, mi rendevo conto di essere eccessivamente chiusa, di non essere me stessa”. Anche i ragazzi della redazione e i suoi amici, ha proseguito, non la riconoscevano. Né lei si riconosceva, vedendosi mogia, passiva e poco reattiva come non sarebbe nella vita quotidiana. Ma la domanda più interessante riguardaIncarnano, che nonostante abbia sempre dichiarato un grande ...

Unibocconi : Contro il #Covid le donne sono più ligie degli uomini: lo studio di @vingalasso @Paola_Profeta et al. pubblicato su… - repubblica : Da gennaio ad agosto di quest’anno, 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro. Uno ogni 8 ore. Abbia… - MarcoLoFaso : RT @Unibocconi: Contro il #Covid le donne sono più ligie degli uomini: lo studio di @vingalasso @Paola_Profeta et al. pubblicato su @PNASNe… - GBiancardi : RT @oss_romano: #16ottobre Per gli uomini e le donne del #carcere. La Settimana ecumenica di #preghiera nel Regno Unito. Segue qui, di Ric… - oss_romano : #16ottobre Per gli uomini e le donne del #carcere. La Settimana ecumenica di #preghiera nel Regno Unito. Segue qui… -