MotoGP, GP Aragon 2020: Yamaha dominanti nelle prove libere. Viñales, Quartararo, Morbidelli sugli scudi (Di venerdì 16 ottobre 2020) La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Aragona ha emesso un verdetto inequivocabile, ovvero che la Yamaha è indiscutibilmente la moto più performante in assoluto. Lo dimostrano senza ombra di dubbio le classifiche di entrambe le sessioni andate in scena quest'oggi. Sia nella FP1 che nella FP2, le tre M1 impegnate ad Alcañiz hanno monopolizzato le prime tre posizioni, dimostrando come le difficoltà degli ultimi due anni siano ormai solo un brutto ricordo. Infatti sia nel 2018 che nel 2019, le due ruote della Casa di Iwata ha sofferto oltremodo il tracciato Aragonese, in quanto incapaci di sfruttare al meglio i propri pneumatici. Al contrario, in questo 2020, le Yamaha si sono rivelate le più incisive nel freddo ...

