Modificare la voce su PC per non farsi riconoscere su Skype e chiamate vocali

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tra i programmi che è possibile provare su computer troviamo anche quelli destinati ala, in particolare quando utilizziamo dei programmi di chato dei programmi perVoIP. Diventa estremamente interessante e divertente cambiare lain qualcosa di completamente differente, anche di trasformare unamaschile con una femminile e viceversa, oppure fare voci profonde, voci grottesche o voci divertenti. Per cambiare la propria, camuffarla e nasconderla ad amici e non, in questa guida vi mostreremo i migliori programmi che svolgono questa interessante funzione in modi più o meno simili e con risultati variabili.Tutti i programmi segnalati sono sicuri e controllati, non dovremo quindi preoccuparci di virus o altri malware per poterci ...