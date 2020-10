Mangiare bene per dormire meglio (Di venerdì 16 ottobre 2020) A chi non è mai capitato di dormire male? Non riuscire a riposare correttamente purtroppo è molto comune, e ha un impatto negativo sul nostro stato fisico in generale, andando ad aggravare lo stress e dando così luogo a un circolo vizioso. Le cause possono essere varie: uno stile di vita scorretto e lo stress sono solo alcune di esse. Uno dei modi in cui possiamo cercare di aiutarci è ponendo più attenzione all’alimentazione, che può avere un impatto importante sul riposo notturno. Il primo consiglio, e il più ovvio, è quello di non eccedere con le sostanze eccitanti, contenute ad esempio nel caffè, nel tè, nel cioccolato e nelle bevande energetiche, di cui non dovremmo superare le quattro tazzine al giorno, evitando inoltre di assumerle nell’ultima parte della giornata. Per quanto ... Leggi su bufale (Di venerdì 16 ottobre 2020) A chi non è mai capitato dimale? Non riuscire a riposare correttamente purtroppo è molto comune, e ha un impatto negativo sul nostro stato fisico in generale, andando ad aggravare lo stress e dando così luogo a un circolo vizioso. Le cause possono essere varie: uno stile di vita scorretto e lo stress sono solo alcune di esse. Uno dei modi in cui possiamo cercare di aiutarci è ponendo più attenzione all’alimentazione, che può avere un impatto importante sul riposo notturno. Il primo consiglio, e il più ovvio, è quello di non eccedere con le sostanze eccitanti, contenute ad esempio nel caffè, nel tè, nel cioccolato e nelle bevande energetiche, di cui non dovremmo superare le quattro tazzine al giorno, evitando inoltre di assumerle nell’ultima parte della giornata. Per quanto ...

DallePer : Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione! Ricordiamoci che mangiare sano è il primo passo verso lo star bene… - sheepslut : che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra giusta per scappare al mare per svegliarsi assieme e fare l’amore e mangiare bene - eziofalini : @solonews1011 @GiuseppeConteIT Va bene oggi ha guadagnato i tre centesimi per mangiare... ripassi domani vedremo se… - PiranSim : @lameduck1960 @MariCatell Che poi uscisse fuori che non va bene mangiare il Junk food di certe multinazionali. - thainacomletrah : non mi hai detto che canzone siamo e adesso non so scordarti che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra g… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangiare bene Chianti: 8 cantine dove bere ma soprattutto mangiare bene Agrodolce Bulbose no stop: alcune si possono anche mangiare

È il tempo giusto per dedicarsi alle bulbose come Tulipani, Narcisi, Giacinti o i Lampascioni, che si possono anche portare in tavola ...

Schär Bio, il gluten free biologico che ha contribuito a far nascere una foresta

Schär ha messo a dimora 200 nuovi alberi in diverse aree del mondo, per dimostrare il proprio amore per l’ambiente e le persone.

È il tempo giusto per dedicarsi alle bulbose come Tulipani, Narcisi, Giacinti o i Lampascioni, che si possono anche portare in tavola ...Schär ha messo a dimora 200 nuovi alberi in diverse aree del mondo, per dimostrare il proprio amore per l’ambiente e le persone.