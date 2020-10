LIVE Moto3 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | ultimi minuti della FP1

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.29 I piloti tornano in pista per l’ultima faseFP1 9.27 La classifica aggiornata a 15dalla conclusione: 1 13 C. VIETTI 2:01.347 2 23 N. ANTONELLI +0.076 3 25 R. FERNANDEZ +0.350 4 16 A. MIGNO +0.380 5 40 D. BINDER +0.499 6 24 T. SUZUKI +0.681 7 7 D. FOGGIA +0.802 8 17 J. MCPHEE +0.806 9 5 J. MASIA +0.939 10 21 A. LOPEZ +1.002 9.25 Celestino Vietti strappa a Binder il giro veloce! 2.01.347 per l’alfiere di casa Sky. 9.23 Binder sigla il nuovo best lap in 2.01.846! Antonelli e Vietti inseguono il sudafricano! 9.21 Scivolata per Dennis Foggia (Leopard) in curva 14, non ci sono conseguenze per lui. 9.19 Tatsuki Suzuki svetta nella classifica dei tempi. Il giapponese di casa ...