LIVE Giro d’Italia 2020, Cervia-Monselice in DIRETTA: sette in fuga, il gruppo vuol giocarsi il successo (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 È sempre la Bora-hansgrohe di Peter Sagan a gestire la situazione in testa al gruppo. 13.14 Margine degli attaccanti sceso sotto i 2′. 13.11 Sagan prima della partenza: “Vedremo nelle ultime due salite se riuscirò a stare con il primo gruppo”. 13.08 Davanti troviamo Harm Vanhoucke che nella prima settimana è stato protagonista, vestendo anche la Maglia Bianca. 13.04 Vantaggio dei fuggitivi che si tiene stabile sui 2’10”. 13.00 140 chilometri all’arrivo. 12.57 Scende a 2’30” il vantaggio dei battistrada. 12.53 145 chilometri al traguardo. 12.49 La Bora non vuole lasciare spazio alla fuga, il vantaggio dei battistrada scende sotto i i tre minuti. 12.45 Mancano 150 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 È sempre la Bora-hansgrohe di Peter Sagan a gestire la situazione in testa al. 13.14 Margine degli attaccanti sceso sotto i 2′. 13.11 Sagan prima della partenza: “Vedremo nelle ultime due salite se riuscirò a stare con il primo”. 13.08 Davanti troviamo Harm Vanhoucke che nella prima settimana è stato protagonista, vestendo anche la Maglia Bianca. 13.04 Vantaggio dei fuggitivi che si tiene stabile sui 2’10”. 13.00 140 chilometri all’arrivo. 12.57 Scende a 2’30” il vantaggio dei battistrada. 12.53 145 chilometri al traguardo. 12.49 La Bora none lasciare spazio alla, il vantaggio dei battistrada scende sotto i i tre minuti. 12.45 Mancano 150 ...

giroditalia : ?? We're underway! ?? Siamo Partiti! ???? Follow live: - giroditalia : ????? Giovinazzo > Vieste | Stage 8 ?? Baia delle Zagare (Km 143) ????? Ravanelli ????, @joeyrosskopf ????, @M_Braendle ,… - giroditalia : ?????San Salvo > Roccaraso | Stage 9 ?? Bosco di Sant'Antonio ?????@larrywarbasse, @Rguerreiro94, @FrankinyKilian,… - NStanton39 : RT @giroditalia: ?? We're underway! ?? Siamo Partiti! ???? Follow live: - FlipRuth : RT @giroditalia: ?? We're underway! ?? Siamo Partiti! ???? Follow live: -