L'Eredità, concorrente in imbarazzo: incredibile gaffe della redazione

imbarazzo a L'Eredità, dove una delle concorrenti pensava di dover dire una bestemmia. Poi risate per stemperare la tensione. Una domanda piuttosto imbarazzante ha lasciato i telespettatori de L'Eredità con il fiato sospeso. È successo nella puntata di ieri, dove ad una delle concorrenti è stato chiesto di indovinare un'esclamazione non proprio elegante. La ragazza … L'articolo L'Eredità, concorrente in imbarazzo: incredibile gaffe della redazione proviene da YesLife.it.

