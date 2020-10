La polimerizzazione | un processo chimico affascinante

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ptfe è uno dei più importanti polimeri, usato in numerosi ambiti, che viene realizzato attraverso unnoto con il nome dia catena. Il procedimento di sintesi si svolge per via radicalica e richiede la presenza di un iniziatore adeguato: si può trattare di un perossido organico, di un persolfato o di un ossidante, come per esempio l’acqua ossigenata. Le condizioni di pressione e di temperatura cambiano in base al catalizzatore per cui si decide di optare. Come avviene la reazione Si può condurre la reazione in due modi: o perin emulsione acquosa, visto che il ptfe è insolubile in qualunque solvente organico, o perin sospensione. Ciò che conta è che si adoperi un tensioattivo perfluorurato, come ...