Inter, Luisito Suarez: “Conte chiede e basta, Suning qui solo per affari” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Quello che non mi piace è che gli allenatori chiedono tanto. Non smettono di chiedere. Si spendono centinaia di milioni di lire, scusate in euro (ride ndr) e credono di vincere loro i campionati. Ma quelli che li vincono sono i giocatori. Coloro che cambiano le partite non sono gli allenatori con i cambi, sono i buoni giocatori con le loro azioni”. Luisito Suarez, storica bandiera dell’Inter, critica in questo modo Antonio Conte nel corso di un’Intervista ad As: “Gli allenatori oggi pensano di farsi ascoltare urlando. Ma contano i giocatori con personalità. Conte pensa di essere il capo del club. chiede, chiede, chiede. E firmano contratti di due-tre anni e hanno 3-4 assistenti, il secondo, il ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Quello che non mi piace è che gli allenatori chiedono tanto. Non smettono dire. Si spendono centinaia di milioni di lire, scusate in euro (ride ndr) e credono di vincere loro i campionati. Ma quelli che li vincono sono i giocatori. Coloro che cambiano le partite non sono gli allenatori con i cambi, sono i buoni giocatori con le loro azioni”., storica bandiera dell’, critica in questo modo Antonio Conte nel corso di un’vista ad As: “Gli allenatori oggi pensano di farsi ascoltare urlando. Ma contano i giocatori con personalità. Conte pensa di essere il capo del club.. E firmano contratti di due-tre anni e hanno 3-4 assistenti, il secondo, il ...

