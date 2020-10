I dati preoccupanti della Lombardia | 2 419 casi | 7 morti

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Laè la regione con più contagi d’Italia oggi, venerdì 16 ottobre. I nuovinelle ultime 24 ore sono stati 2.419 contro i 2.067 del giorno precedente con una sostanziale parità di tamponi a quota 30.587. Netto calo per i decessi: oggi 7 contro i 26 di ieri. In calo anche i pazienti in terapia intensiva da 72 a 71. La situazione inA preoccupare è sopratutto la città di Milano (qui l’approfondimento di TPI). Sia mercoledì che giovedì il numero dei nuovi contagi giornalieri nel comune di Milano ha superato 500, mentre nella prima settimana di ottobre si era registrata una media di 84: la provincia di Milano è arrivata ad avere metà dei contagi dell’intera, la regione oggi più colpita ...

Lui è ottimista e anche nei momenti più difficili ha cercato di trasmettere ottimismo con una lettura ragionata dei dati e delle vicende. ?Ora è molto preoccupato: in Italia "numeri brutti, non si dis ...Nelle parole di entrambi i fronti si legge una lettura sottilmente sciovinistica: siamo stati sfortunati ad essere sommersi per primi in Europa dalla tempesta del Covid-19, poi però siamo stati bravi ...