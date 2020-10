Grande Barriera corallina, i dati dello studio: persa la metà dei coralli (Di venerdì 16 ottobre 2020) La popolazione di coralli della Grande Barriera corallina australiana si è dimezzata dal 1995 ad oggi. Questi dati emergono da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, condotto dagli esperti dell’ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies nel Queensland: gli esperti hanno analizzato gli eventi di sbiancamento del 2016 e 2017, confrontando i dati relativi al reef raccolti dal 1995. “Anche nel marzo di quest’anno si sono verificati eventi di sbiancamento dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas serra al piu’ presto. Una vivace popolazione di coralli e’ costituita da esemplari di eta’ e dimensioni diverse. La capacita’ di recupero ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) La popolazione didellaaustraliana si è dimezzata dal 1995 ad oggi. Questiemergono da uno, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, condotto dagli esperti dell’ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies nel Queensland: gli esperti hanno analizzato gli eventi di sbiancamento del 2016 e 2017, confrontando irelativi al reef raccolti dal 1995. “Anche nel marzo di quest’anno si sono verificati eventi di sbiancamento dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas serra al piu’ presto. Una vivace popolazione die’ costituita da esemplari di eta’ e dimensioni diverse. La capacita’ di recupero ...

