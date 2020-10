Giulia Sol è Alessandra Amoroso – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Leggi su giornal

(Di venerdì 16 ottobre 2020)Sol ènella quinta puntata di. Anche per lei la sfida non è per niente semplice, soprattutto perchè la cantante originale si allontana di molto dalle sue corde. Dopo averla vista nel ruolo di Elodie, questa sera la possiamo ascoltare in Mambo Salentino. L’interpretazione prevede inoltre un medley della canzone dell’anno scorso con Karaoke, successo di quest’estate.Sol dovrà fare una voce più che nasale per avvicinarsi a quella della. Riuscirà a centrare l’obiettivo oppure no? Scopriamo il verdetto della giuria e ildella performance.Sol è ...