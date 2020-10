Fipe: “Ipotesi coprifuoco alle h22 sarebbe il colpo di grazia per i pubblici esercizi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le voci che circolano nelle ultime ore sembrano confermare la volontà del Governo di istituire nel giro di pochissimo tempo un coprifuoco che imporrebbe a bar, ristoranti e tutti i pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 21 o alle 22, fino alle 6 del mattino successivo. Apprendiamo con stupore e preoccupazione di questa ulteriore stretta che sarebbe il definitivo colpo di grazia per il nostro comparto – si legge in una nota di Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana dei pubblici Esercizi – Un provvedimento che da un punto di vista meramente contabile manderebbe in fumo 44 milioni di euro al giorno e 1,3 miliardi in un solo mese. Una perdita enorme che andrebbe ad appesantire un bilancio ... Leggi su winemag (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le voci che circolano nelle ultime ore sembrano confermare la volontà del Governo di istituire nel giro di pochissimo tempo unche imporrebbe a bar, ristoranti e tutti iesercizi di abbassare le saracinesche21 o22, fino6 del mattino successivo. Apprendiamo con stupore e preoccupazione di questa ulteriore stretta cheil definitivodiper il nostro comparto – si legge in una nota di-Confcommercio, Federazione Italiana deiEsercizi – Un provvedimento che da un punto di vista meramente contabile manderebbe in fumo 44 milioni di euro al giorno e 1,3 miliardi in un solo mese. Una perdita enorme che andrebbe ad appesantire un bilancio ...

Confcommercio : RT @fipeconf: #coronavirus #covid Ipotesi #coprifuoco dalle 22 Fipe-Confcommercio: “Sarebbe il colpo di grazia per i #PubbliciEsercizi”… - ptrapani : RT @fipeconf: #coronavirus #covid Ipotesi #coprifuoco dalle 22 Fipe-Confcommercio: “Sarebbe il colpo di grazia per i #PubbliciEsercizi”… - fradelucchi : RT @fipeconf: #coronavirus #covid Ipotesi #coprifuoco dalle 22 Fipe-Confcommercio: “Sarebbe il colpo di grazia per i #PubbliciEsercizi”… - fipeconf : #coronavirus #covid Ipotesi #coprifuoco dalle 22 Fipe-Confcommercio: “Sarebbe il colpo di grazia per i… - giovgiorgetti : Ipotesi coprifuoco dalle 22: Fipe-Confcommercio: “Sarebbe il colpo di grazia per i pubblici esercizi e non solo” |… -