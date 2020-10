Fabrizio Corona sarà ospite della prossima puntata di Live Non è la D’Urso

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La D’Urso ospitaL’ex paparazzo sempre molto discusso sia nei tabloids sia nei tribunali, domenica sera sarà presente al salotto televisivo di Barbara D’Urso.DEVE SCONTARE ALTRI NOVE MESI La notizia è arrivata ieri: atoccano altri nove mesi di condanna da sommare ai restanti, in tutto sono 31 i mesi che lo separano dalla piena libertà. Al momento si trova ai domiciliari. Leggi anchedeve scontare altri nove mesi e Carlos torna a casa dalla mamma View this post on Instagram CARCERE A VITA PER UNO DEI PIÙ GRANDI CRIMINALI ITALIANI. A post shared by...