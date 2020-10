Covid, lezioni on line al liceo e locali chiusi alle 22: pressing del Cts sul governo (Di sabato 17 ottobre 2020) Lo scontro nel governo è durissimo e ieri è cominciato di prima mattina con la richiesta di Dario Franceschini, ministro e capodelegazione del Pd, di un vertice di maggioranza che il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) Lo scontro nelè durissimo e ieri è cominciato di prima mattina con la richiesta di Dario Franceschini, ministro e capodelegazione del Pd, di un vertice di maggioranza che il...

pisto_gol : Nelle ore di punta il trasporto pubblico fa registrare un affollamento tale da costituire il pericolo maggiore di c… - La7tv : #tagada @MichelaMarzano sulla situazione di Parigi: 'I francesi non si rendono ancora conto della gravità della sit… - NicolaPorro : La #Svizzera è esente da #terrorismo mediatico sul #virus. @editoreruggeri ne ha tratto 4?? sintesi interessanti ???… - pippylongsock1 : RT @carlasignorile: #Covid_19, arriva il primo #lockdown regionale: #DeLuca chiude le scuole e le università in #Campania fino al 30 ottobr… - emanuelmme1 : RT @Tele90canale288: Covid, Universita’ sospende le lezioni in presenza al Policlinico -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lezioni Covid, lezioni on line al liceo e locali chiusi alle 22: pressing del Cts sul governo Il Messaggero Covid, lezioni on line al liceo e locali chiusi alle 22: pressing del Cts sul governo

Dopo una giornata spesa tra il consiglio Ue a Bruxelles, i funerali in Calabria di Jole Santelli e il festival a Genova di Limes, Conte è giunto a Roma quando il vertice a palazzo Chigi su Covid e ...

Coronavirus Umbria (15/10): escalation di contagi, 263 in un giorno e superati i 4.000 totali. Così i positivi attuali divisi per Comune

La Regione ha aggiornato i dati relativi all'emergenza epidemiologica in Umbria. Da oggi è attivo un nuovo servizio per i cittadini. ARPAL (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) Umbria ...

Dopo una giornata spesa tra il consiglio Ue a Bruxelles, i funerali in Calabria di Jole Santelli e il festival a Genova di Limes, Conte è giunto a Roma quando il vertice a palazzo Chigi su Covid e ...La Regione ha aggiornato i dati relativi all'emergenza epidemiologica in Umbria. Da oggi è attivo un nuovo servizio per i cittadini. ARPAL (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) Umbria ...