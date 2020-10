Covid, aumentano i contagi e il tracciamento va in crisi: 4mila senza link (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tracciamento dei contatti dei positivi sta saltando. Con 47 mila nuovi infetti, nell’ultima settimana, i servizi epidemiologici delle varie Regioni non riescono più a ricostruire tutte le catene del contagio. Ci sarebbero, infatti, almeno 4mila contagi senza link, la situazione è fuori controllo. Anche considerando solo 3 contatti stretti, dovrebbero trovare e isolare almeno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildei contatti dei positivi sta saltando. Con 47 mila nuovi infetti, nell’ultima settimana, i servizi epidemiologici delle varie Regioni non riescono più a ricostruire tutte le catene delo. Ci sarebbero, infatti, almeno, la situazione è fuori controllo. Anche considerando solo 3 contatti stretti, dovrebbero trovare e isolare almeno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

