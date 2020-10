Coronavirus, l’appello di Fontana: “Misure più restrittive in Lombardia” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Lombardia ha chiesto al Governo di attivare nuove misure restrittive, visto il picco di contagi nella regione. Nuove misure restrittive contro il Coronavirus per la Lombardia. A diffondere la notizia è il presidente della Regione, Attilio Fontana, durante un punto stampa tenutosi fuori dal Palazzo della Regione prima della riunione con il … L'articolo Coronavirus, l’appello di Fontana: “Misure più restrittive in Lombardia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Lombardia ha chiesto al Governo di attivare nuove misure, visto il picco di contagi nella regione. Nuove misurecontro ilper la Lombardia. A diffondere la notizia è il presidente della Regione, Attilio, durante un punto stampa tenutosi fuori dal Palazzo della Regione prima della riunione con il … L'articolo, l’appello di: “Misure piùin Lombardia” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Mattia, intubato a 19 anni: 'Ai miei coetanei dico: usate la mascherina' - Yogaolic : 'Nonostante crescita contagi covid, a #Milano aumenta prostituzione': l'appello di Caritas - ManavaBit : Coronavirus, le conseguenze più letali della pandemia attraverso i lockdown: l'appello della Caritas - Giovann91214513 : RT @Libero_official: Vittorio #Feltri e l'appello ai negazionisti: 'Il #Covid se ne frega, meglio stare in casa con la moglie che in ospeda… - bisagnino : Coronavirus, l'appello di Calderoli: 'Vi supplico in ginocchio mettete la mascherina' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello Coronavirus Germania, diffusione incontrollata. Obbligo di arieggiare al chiuso Corriere della Sera