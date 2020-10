Camporeale, si costituisce l’assassino: lite violenta per una donna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il delitto di Camporeale è avvenuto al culmine di una lite per una donna. Così Michele Mulè, 28 anni, si è confessato nella notte ai carabinieri della compagnia di Partinico. Si è costituito nella notte ai carabinieri Michele Mulè, 28 anni, accusato dell’omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri sera in piazza Marconi a Camporeale … L'articolo Camporeale, si costituisce l’assassino: lite violenta per una donna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il delitto diè avvenuto al culmine di unaper una. Così Michele Mulè, 28 anni, si è confessato nella notte ai carabinieri della compagnia di Partinico. Si è costituito nella notte ai carabinieri Michele Mulè, 28 anni, accusato dell’omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri sera in piazza Marconi a… L'articolo, sil’assassino:per unaproviene da www.meteoweek.com.

PressFutura : #futurapress Una donna ha scatenato la lite che ha portato all'omicidio - angiuoniluigi : RT @leggoit: Camporeale, Benedetto Ferrara ucciso a 26 anni in una lite per una donna. Il killer si costituisce: ecco chi è - leggoit : Camporeale, Benedetto Ferrara ucciso a 26 anni in una lite per una donna. Il killer si costituisce: ecco chi è - AnsaSicilia : Giovane ucciso nel palermitano, si costituisce l'assassino. Il delitto al culmine di una lite per una donna a Campo… - ilSicilia : #Cronaca #Camporeale Omicidio a Camporeale per una donna: si costituisce l’assassino -

Ultime Notizie dalla rete : Camporeale costituisce Omicidio a Camporeale per una donna: si costituisce l’assassino ilSicilia.it Camporeale, si costituisce l’assassino: lite violenta per una donna

Il delitto di Camporeale è avvenuto al culmine di una lite per una donna. Così Michele Mulè, 28 anni, si è confessato nella notte ai carabinieri della compagnia di Partinico. Si è costituito nella ...

OMICIDIO NEL PALERMITANO, FERMATO UN GIOVANE

CAMPOREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Un giovane è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio avvenuto la notte scorsa a Camporeale, in provincia di Palermo. Si tratta di Michele Mulè, di 28 anni. Sare ...

Il delitto di Camporeale è avvenuto al culmine di una lite per una donna. Così Michele Mulè, 28 anni, si è confessato nella notte ai carabinieri della compagnia di Partinico. Si è costituito nella ...CAMPOREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Un giovane è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio avvenuto la notte scorsa a Camporeale, in provincia di Palermo. Si tratta di Michele Mulè, di 28 anni. Sare ...