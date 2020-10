Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Milan, difficoltà per il rinnovo di Calhanoglu – Il Milan rischia di perdere Calhanoglu a costo zero. Il turco, come riportato da Tuttosport, vuole un riconoscimento importante in termini economici per quanto fatto in questa stagione. La cifra richiesta, però, sarebbe troppo alta per i rossoneri. Il contratto del numero 10 scade a giugno 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Milan, difficoltà per il rinnovo di Calhanoglu – Il Milan rischia di perdere Calhanoglu a costo zero. Il turco, come riportato da Tuttosport, vuole un riconoscimento importante in termini economici per quanto fatto in questa stagione. La cifra richiesta, però, sarebbe troppo alta per i rossoneri. Il contratto del numero 10 scade a giugno 2021. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Cerci all'#Arezzo, contratto triennale - tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - Fprime86 : RT @SkySport: Serie A, i giocatori con il più alto valore di calciomercato. Classifica - NotiziarioC : Clamoroso! Un ex Serie A giocherà in un club di Calcio a 5 - sportal_it : Mario Balotelli, arriva un no dalla serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Serie A: tutti i casi di positività al Covid-19 squadra per squadra Calciomercato.com Al via la serie C di calcio a 5 femminile

Ci si ritrova domenica prossima, alle ore 16, al PalaParisi, dopo l’antipasto di tre settimane fa in Coppa Italia, con la prima giornata del campionato di serie C, con le neroverdi del Futsal Ragusa ...

Napoli al primo vero grande esame della stagione

Se non sarà probabilmente partita-scudetto, sia perché la Serie A è giunta solamente alla quarta giornata, sia perché quella parola così tanto magica e insidiosa resta per adesso al di fuori del ...

Ci si ritrova domenica prossima, alle ore 16, al PalaParisi, dopo l’antipasto di tre settimane fa in Coppa Italia, con la prima giornata del campionato di serie C, con le neroverdi del Futsal Ragusa ...Se non sarà probabilmente partita-scudetto, sia perché la Serie A è giunta solamente alla quarta giornata, sia perché quella parola così tanto magica e insidiosa resta per adesso al di fuori del ...