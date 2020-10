Andrea Zelletta fa una sceneggiata e sparla di Zorzi e della Ruta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono settimane che “gli amici di Twitter” chiamano Andrea Zelletta ‘comodino’, ma ieri notte l’ex tronista ha smentito tutti dimostrando di essere dotato di parola. Purtroppo per come si è comportato mi ha fatto rimpiangere i giorni in cui si limitava ad imitare i complementi d’arredo della casa del GF. Zorzi ha fatto uno scherzo ad Oppini e durante tutto il dramma che ne è scaturito Andrea è rimasto impassibile nel ruolo di spettatore, senza mettersi in mezzo. Una volta tornato in camera con donna Elisabetta, comodino 2 e Matilde Brandi, il bel pugliese è sbottato contro Tommaso: “Non faceva ridere quello che ha fatto. … Io sono arrivato qui facendomi un c*lo così mica come loro. Io me lì mangio a tutti. Non mi ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono settimane che “gli amici di Twitter” chiamano‘comodino’, ma ieri notte l’ex tronista ha smentito tutti dimostrando di essere dotato di parola. Purtroppo per come si è comportato mi ha fatto rimpiangere i giorni in cui si limitava ad imitare i complementi d’arredocasa del GF.ha fatto uno scherzo ad Oppini e durante tutto il dramma che ne è scaturitoè rimasto impassibile nel ruolo di spettatore, senza mettersi in mezzo. Una volta tornato in camera con donna Elisabetta, comodino 2 e Matilde Brandi, il bel pugliese è sbottato contro Tommaso: “Non faceva ridere quello che ha fatto. … Io sono arrivato qui facendomi un c*lo così mica come loro. Io me lì mangio a tutti. Non mi ...

