Torna l'incubo lockdown: in 24 ore 8.804 nuovi positivi e 83 morti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si fa di giorno in giorno più duro il bilancio di contagi e decessi legati al coronavirus nel nostro Paese. Le vittime nelle ultime 24 ore sono quasi raddoppiate rispetto al giorno precedente, 83 contro le 43 di mercoledì. Nuovo record di casi, con 8.804, quasi 1.500 in più sempre rispetto a mercoledì, a fronte però anche oggi di un incremento dei tamponi effettuati che toccano il picco di 162.932 in un giorno, 10mila in più. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 36.372 su 381.602 contagiati. Non buone le notizie anche sul fronte dei guariti o dimessi, che sono 1.899, in calo rispetto ai 2.037 del giorno precedente. Sono ormai così quasi 100mila (99.266) gli attualmente positivi, mentre cresce la pressione sugli ospedali con 47 nuovi ricoveri in terapia intensiva (ora sono 586) e 5.796 ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna incubo Coronavirus, boom contagi e raddoppiano i decessi. Torna l'incubo lockdown Il Tempo Coronavirus, boom contagi e raddoppiano i decessi. Torna l'incubo lockdown

Il coraggio da ritrovare

