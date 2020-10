Temptation Island | “Mi hai umiliata | sei un mostro” | falò di confronto infuocato

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un’altra imperdibile puntata quella andata in onda ieri, 14 ottobre, di. Le coppie hanno affrontato il loro ultimo falò e adesso ad attenderli resta solo ilfinale. Nel frattempo abbiamo assistito all’incontro tra Salvatore e Francesca. I due, nonostante qualche incomprensione, hanno deciso di dare un’altra opportunità al loro rapporto e uscire insieme dal programma. Ma questo non è stato l’unico falò della serata, infatti, abbiamo anche visto un’anticipazione dell’attesissimotra Speranza e Alberto. Durante l’ultimo giorno di permanenza nel villaggio, la ragazza ha dovuto vedere dei video che mai si sarebbe immaginata, del suo fidanzato che bacia la tentatrice Nunzia. Già nelle scorse puntate, il feeling ...

AndreaAAmato : #Ascoltitv 14 ottobre 2020: gli azzurri ancora davanti all’isola delle tentazioni. Italia-Olanda 25,02%, Temptation… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 14 ottobre 2020: gli azzurri ancora davanti all’isola delle tentazioni. Italia-Olanda 25,02%, Temptation… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, la penultima puntata ottiene un risultato importante: ecco i dati auditel - blogtivvu : Ascolti TV, quinta puntata Temptation Island: ecco quanto ha totalizzato, dati auditel 14 ottobre - Nikina_music : @Cettina55947248 Mi dispiace perché forse io stessa ho acceso la miccia di una simile polemica, ma a volte non ries… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La quinta puntata di Temptation Island cresce agli ascolti tv: 3.445.000 spettatori pari al 18.1% di share. Dati importanti in vista del gran finale, previsto per la prossima sett ...Spettacoli e Cultura - Nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi una coppia esce mano nella mano. Ma per due il percorso è arrivato al capolinea. Carlotta e Nello " Dopo sei anni ...