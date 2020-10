Settanta gatti sequestrati in uno scenario da incubo, l’appello: “Possiamo portarli via, ma abbiamo bisogno di aiuto” [VIDEO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Cercano casa, e presto, circa Settanta gatti – cuccioli, giovani e adulti – sequestrati dalle guardie zoofile dell’Organizzazione italiana protezione animali (Oipa) di Ancona. Si tratta di esemplari Main Coon, Siberiani, British, Kurilian Bobtail e British Shorthair e Munchkin (o Gatto bassotto) e loro incroci.Vivono ancora nello scenario di degrado che si è presentato davanti agli agenti Oipa, ai carabinieri forestali e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione nei mesi scorsi, ma ora possono essere dati in affido” lo spiega l’Organizzazione internazionale protezione animali in una nota. “Il magistrato ha dato il via libera agli affidi e questi sono molto urgenti, date le condizioni igienico sanitarie in cui ancora vivono questi sfortunati ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Cercano casa, e presto, circa– cuccioli, giovani e adulti –dalle guardie zoofile dell’Organizzazione italiana protezione animali (Oipa) di Ancona. Si tratta di esemplari Main Coon, Siberiani, British, Kurilian Bobtail e British Shorthair e Munchkin (o Gatto bassotto) e loro incroci.Vivono ancora nellodi degrado che si è presentato davanti agli agenti Oipa, ai carabinieri forestali e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione nei mesi scorsi, ma ora possono essere dati in affido” lo spiega l’Organizzazione internazionale protezione animali in una nota. “Il magistrato ha dato il via libera agli affidi e questi sono molto urgenti, date le condizioni igienico sanitarie in cui ancora vivono questi sfortunati ...

