Roma, focolaio nella Rsa 'Anni Azzurri': contagiato un terzo dei pazienti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il esplode in una Rsa di : più di un terzo dei pazienti di 'Anni Azzurri' è positivo al assieme a quattro dipendenti della struttura. La Rsa è convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, e il ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il esplode in una Rsa di : più di undeidi '' è positivo al assieme a quattro dipendenti della struttura. La Rsa è convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, e il ...

fanpage : #COVID__19 Focolai al comizio di Matteo #Salvini. Nuovi positivi - smilypapiking : RT @FrancescoCoccoT: 'Focolaio in una Rsa di Roma, contagiato un terzo dei pazienti'. Incredibile, letteralmente incredibile. - FrancescoCoccoT : 'Focolaio in una Rsa di Roma, contagiato un terzo dei pazienti'. Incredibile, letteralmente incredibile. - Notiziedi_it : Coronavirus, a Roma focolaio in una Rsa: 39 contagi - GiandomenicoFu3 : @matteosalvinimi Appunto: sta parlando degli immigrati leghisti che l'Europa non vuole ricollocare. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma focolaio Covid Roma, focolaio nella Rsa Anni Azzurri: contagiato un terzo dei pazienti e 4 dipendenti Il Messaggero Coronavirus, sale il numero di Guardie Svizzere positive

ROMA. «Oggi nel Lazio sono 594 i casi positivi, 7 i decessi e 45 i guariti. Se non si piega la curva nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure. Nella valutazione settimanale il valore R ...

Coronavirus, a Roma focolaio in una Rsa: 39 contagi

Il contagio ad "Anni Azzuri" è partito 15 giorni fa. All' origine un operatore che aveva avuto un contatto stretto con una persona ...

ROMA. «Oggi nel Lazio sono 594 i casi positivi, 7 i decessi e 45 i guariti. Se non si piega la curva nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure. Nella valutazione settimanale il valore R ...Il contagio ad "Anni Azzuri" è partito 15 giorni fa. All' origine un operatore che aveva avuto un contatto stretto con una persona ...